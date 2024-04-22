Ржевский Григорий Константинович
Место рождения
Дата рождения29.04.1820
Дата смерти22.07.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1820
Крещение
09.05.1820
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
22.07.1880
Похороны
25.07.1880
Сельское кладбище, Село Селихово , , , Орловская Губерния Российская Империя
Сельское кладбище, Село Селихово , , , Орловская Губерния Российская Империя