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Ржевский Григорий Константинович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.04.1820

Дата смерти

22.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1820

Отец: Ржевский Константин Алексеевич

Мать: Ржевская Елизавета Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
09.05.1820
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
22.07.1880
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
25.07.1880
Сельское кладбище, Село Селихово , , , Орловская Губерния Российская Империя
Сельское кладбище, Село Селихово , , , Орловская Губерния Российская Империя
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