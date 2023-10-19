Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Головинская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1865
Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вульф Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906