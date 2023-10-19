Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ржевский Константин Алексеевич

Мать: Ржевская Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Головинская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович

Рождение ребёнка
28.05.1865

Сын: Вульф Федор Николаевич

Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868

Сын: Вульф Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вульф Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906
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