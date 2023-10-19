Вульф Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1839
Дата смерти1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Головинская Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Вульф Леонида Константиновна
Рождение ребёнка
28.05.1865
Мать ребёнка: Вульф Леонида Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Вульф Леонида Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вульф Валериан Николаевич
Мать ребёнка: Вульф Леонида Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1890