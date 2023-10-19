Вульф Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вульф Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1839

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Головинская Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Вульф Леонида Константиновна

Рождение ребёнка
28.05.1865

Сын: Вульф Федор Николаевич

Мать ребёнка: Вульф Леонида Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868

Сын: Вульф Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Вульф Леонида Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вульф Валериан Николаевич

Мать ребёнка: Вульф Леонида Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1890
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