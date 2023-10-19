Нестерова (Бутурлина) Наталья Владимировна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1778
Дата смерти06.02.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Российская Империя
Бракосочетание
18.09.1799
Рождение ребёнка
01.01.1801
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Нестеров Афанасий Александрович Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1802
Дочь: Мария Афанасьевна Афанасьевна
Отец ребёнка: Нестеров Афанасий Александрович Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1802
Похороны
08.02.1802