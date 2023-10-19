Нестерова (Бутурлина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Бутурлина) Наталья Владимировна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1778

Дата смерти

06.02.1802

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Бутурлин Владимир Сергеевич

Мать: Бутурлина Мария Борисовна

Российская Империя
Бракосочетание
18.09.1799

Муж: Нестеров Афанасий Александрович Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1801

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Нестеров Афанасий Александрович Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1802

Дочь: Мария Афанасьевна Афанасьевна

Отец ребёнка: Нестеров Афанасий Александрович Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1802
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
08.02.1802
Москва, город федерального значения Москва
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