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Нестеров Афанасий Александрович Александрович

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1754

Дата смерти

05.01.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
18.09.1799

Жена: Нестерова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
01.01.1801

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Нестерова Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1802

Дочь: Мария Афанасьевна Афанасьевна

Мать ребёнка: Нестерова Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Похороны
05.01.1834
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.01.1834
Москва, город федерального значения Москва
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