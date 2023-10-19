Нестеров Афанасий Александрович Александрович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1754
Дата смерти05.01.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.09.1799
Рождение ребёнка
01.01.1801
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Нестерова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
21.01.1802
Дочь: Мария Афанасьевна Афанасьевна
Мать ребёнка: Нестерова Наталья Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Похороны
05.01.1834
Смерть
05.01.1834