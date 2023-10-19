Еропкина (Бутурлина) Мария Сергеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения25.01.1752
Дата смерти26.09.1789
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1752
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Vishnevskaya Sofia Mikhailovna
Отец ребёнка: Еропкин Михаил Алексеевич
Владимир, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.09.1789
Владимир, Российская Империя
Владимир, Российская Империя