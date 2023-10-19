Еропкина (Бутурлина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еропкина (Бутурлина) Мария Сергеевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

25.01.1752

Дата смерти

26.09.1789

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1752

Отец: Buturlin Sergei Ivanovich

Мать: Бутурлина Татьяна Андреевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Vishnevskaya Sofia Mikhailovna

Отец ребёнка: Еропкин Михаил Алексеевич

Владимир, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.09.1789
Владимир, Российская Империя
Владимир, Российская Империя
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