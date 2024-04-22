Бутурлина (Колычева) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутурлина (Колычева) Татьяна Андреевна

Бутурлина (Колычева) Татьяна Андреевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1725

Дата смерти

02.04.1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.04.1751

Муж: Buturlin Sergei Ivanovich

Рождение ребёнка
25.01.1752

Дочь: Еропкина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1754

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1755

Сын: Бутурлин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.04.1786
Российская Империя
Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close