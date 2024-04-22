Бутурлина (Колычева) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1725
Дата смерти02.04.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1725
Бракосочетание
24.04.1751
Рождение ребёнка
25.01.1752
Дочь: Еропкина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1754
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1755
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.04.1786
Российская Империя
Российская Империя