Vishnevskaya (Eropkina) Sofia Mikhailovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vishnevskaya (Eropkina) Sofia Mikhailovna

Место рождения

Владимир, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еропкин Михаил Алексеевич

Мать: Еропкина Мария Сергеевна

Владимир, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1795

Муж: Вишневский Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Вишневский Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
04.06.1805

Сын: Вишневский Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
12.09.1809

Сын: Vishnevskiy Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
12.01.1811

Дочь: Карпачева Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
12.06.1814

Дочь: Бер Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Писарева Софья Гавриловна

Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лермонтова Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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