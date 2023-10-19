Vishnevskaya (Eropkina) Sofia Mikhailovna
Место рожденияВладимир, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Владимир, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
1799
Сын: Вишневский Фёдор Гаврилович
Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
04.06.1805
Сын: Вишневский Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
12.09.1809
Сын: Vishnevskiy Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
12.01.1811
Дочь: Карпачева Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
12.06.1814
Дочь: Бер Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Писарева Софья Гавриловна
Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лермонтова Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Вишневский Гавриил Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно