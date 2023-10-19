Писарева (Вишневская) Софья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Вишневская) Софья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Вишневский Гавриил Фёдорович

Мать: Vishnevskaya Sofia Mikhailovna

Рождение ребёнка
26.08.1836

Дочь: Спечинская Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Писарев Николай Эварестович

Рождение ребёнка
13.09.1839

Дочь: Малевинская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Писарев Николай Эварестович

Рождение ребёнка
16.02.1849

Дочь: Фон Ломан Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Писарев Николай Эварестович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Писарев Николай Эварестович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1883
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