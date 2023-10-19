Писарева (Вишневская) Софья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1883
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
26.08.1836
Дочь: Спечинская Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Писарев Николай Эварестович
Рождение ребёнка
13.09.1839
Дочь: Малевинская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Писарев Николай Эварестович
Рождение ребёнка
16.02.1849
Дочь: Фон Ломан Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Писарев Николай Эварестович
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Писарев Николай Эварестович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1883