фон Ломан (Писарева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Ломан (Писарева) Елизавета Николаевна

Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

16.02.1849

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1849

Отец: Писарев Николай Эварестович

Мать: Писарева Софья Гавриловна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
22.04.1870

Муж: Von Lohmann Vladimir Petrovich

Рождение ребёнка
22.06.1873

Дочь: София Владимировна

Отец ребёнка: Von Lohmann Vladimir Petrovich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.1882

Сын: Фон Ломан Владимир Владмирович

Отец ребёнка: Von Lohmann Vladimir Petrovich

Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Von Lohmann Petr Vladimirovich

Отец ребёнка: Von Lohmann Vladimir Petrovich

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Троцина Maria Владимировна

Отец ребёнка: Von Lohmann Vladimir Petrovich

Работа или профессия
Неизвестно
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