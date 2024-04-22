фон Ломан (Писарева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1849
Бракосочетание
22.04.1870
Рождение ребёнка
22.06.1873
Дочь: София Владимировна
Отец ребёнка: Von Lohmann Vladimir Petrovich
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.1882
Сын: Фон Ломан Владимир Владмирович
Отец ребёнка: Von Lohmann Vladimir Petrovich
Рождение ребёнка
29.03.1885
Сын: Von Lohmann Petr Vladimirovich
Отец ребёнка: Von Lohmann Vladimir Petrovich
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Троцина Maria Владимировна
Отец ребёнка: Von Lohmann Vladimir Petrovich
Работа или профессия
Неизвестно