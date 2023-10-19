Писарев Николай Эварестович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиОколо 1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1836
Дочь: Спечинская Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Писарева Софья Гавриловна
Рождение ребёнка
13.09.1839
Дочь: Малевинская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Писарева Софья Гавриловна
Рождение ребёнка
16.02.1849
Дочь: Фон Ломан Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Писарева Софья Гавриловна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Писарева Софья Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1884