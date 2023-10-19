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Писарев Николай Эварестович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Около 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1836

Дочь: Спечинская Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Писарева Софья Гавриловна

Рождение ребёнка
13.09.1839

Дочь: Малевинская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Писарева Софья Гавриловна

Рождение ребёнка
16.02.1849

Дочь: Фон Ломан Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Писарева Софья Гавриловна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Писарева Софья Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1884
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