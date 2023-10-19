Малевинская (Писарева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малевинская (Писарева) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1839

Дата смерти

04.03.1882

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1839

Отец: Писарев Николай Эварестович

Мать: Писарева Софья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Малевинский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
27.02.1874

Сын: Малевинский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1875

Дочь: София Николаевна

Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1877

Дочь: Хлюстина (титова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Малевинский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1882
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
07.03.1882
Москва, город федерального значения Москва
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