Малевинская (Писарева) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1839
Дата смерти04.03.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1839
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Малевинский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
27.02.1874
Сын: Малевинский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
26.10.1875
Дочь: София Николаевна
Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
24.02.1877
Дочь: Хлюстина (титова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
26.02.1882
Сын: Малевинский Борис Николаевич
Отец ребёнка: Малевинский Николай Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1882
Похороны
07.03.1882