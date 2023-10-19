Малевинский Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти14.10.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Малевинский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1874
Сын: Малевинский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.10.1875
Дочь: София Николаевна
Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.1877
Дочь: Хлюстина (титова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.02.1882
Сын: Малевинский Борис Николаевич
Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник, состоял по Министерству финансов
Смерть
14.10.1908
Похороны
18.10.1908