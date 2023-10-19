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Малевинский Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

14.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Малевинский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
27.02.1874

Сын: Малевинский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1875

Дочь: София Николаевна

Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1877

Дочь: Хлюстина (титова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Малевинский Борис Николаевич

Мать ребёнка: Малевинская Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник, состоял по Министерству финансов
Смерть
14.10.1908
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
18.10.1908
Москва, город федерального значения Москва
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