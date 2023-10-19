Спечинская (Писарева) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спечинская (Писарева) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1836

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1836

Отец: Писарев Николай Эварестович

Мать: Писарева Софья Гавриловна

Рождение ребёнка
08.01.1858

Сын: Спечинский Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Спечинский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
03.02.1860

Сын: Спечинский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Спечинский Дмитрий Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1909
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