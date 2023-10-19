Спечинская (Писарева) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1836
Дата смерти1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1836
Рождение ребёнка
08.01.1858
Сын: Спечинский Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Спечинский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
03.02.1860
Сын: Спечинский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Спечинский Дмитрий Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1909