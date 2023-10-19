Спечинский Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1829
Дата смерти15.01.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1858
Сын: Спечинский Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Спечинская Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1860
Сын: Спечинский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Спечинская Любовь Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
15.01.1883
Похороны
17.01.1883