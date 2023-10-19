Спечинский Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спечинский Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1829

Дата смерти

15.01.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1858

Сын: Спечинский Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Спечинская Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1860

Сын: Спечинский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Спечинская Любовь Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
15.01.1883
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
17.01.1883
Москва, город федерального значения Москва
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