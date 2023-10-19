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von Lohmann Vladimir Petrovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1829

Дата смерти

15.06.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.04.1870

Жена: Фон Ломан Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
22.06.1873

Дочь: София Владимировна

Мать ребёнка: Фон Ломан Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.1882

Сын: Фон Ломан Владимир Владмирович

Мать ребёнка: Фон Ломан Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Von Lohmann Petr Vladimirovich

Мать ребёнка: Фон Ломан Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Троцина Maria Владимировна

Мать ребёнка: Фон Ломан Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник и.д. помощник СПб почт директора
Смерть
15.06.1912
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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