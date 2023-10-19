von Lohmann Vladimir Petrovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1829
Дата смерти15.06.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.04.1870
Рождение ребёнка
22.06.1873
Дочь: София Владимировна
Мать ребёнка: Фон Ломан Елизавета Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.1882
Сын: Фон Ломан Владимир Владмирович
Мать ребёнка: Фон Ломан Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
29.03.1885
Сын: Von Lohmann Petr Vladimirovich
Мать ребёнка: Фон Ломан Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Троцина Maria Владимировна
Мать ребёнка: Фон Ломан Елизавета Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник и.д. помощник СПб почт директора
Смерть
15.06.1912
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область