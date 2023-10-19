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Vishnevskiy Степан Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1809

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1809

Отец: Вишневский Гавриил Фёдорович

Мать: Vishnevskaya (Eropkina) Sofia Mikhailovna

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1846

Сын: Вишневский Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Vishnevskiy (Ратвенская?) Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
02.07.1847

Дочь: (Вишневская) София Степановна

Мать ребёнка: Vishnevskiy (Ратвенская?) Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
29.03.1853

Сын: Vishnevskiy Федор Степанович

Мать ребёнка: Vishnevskiy (Ратвенская?) Екатерина Антоновна

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