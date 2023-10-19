Vishnevskiy Степан Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1809
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1809
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1846
Сын: Вишневский Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Vishnevskiy (Ратвенская?) Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
02.07.1847
Дочь: (Вишневская) София Степановна
Мать ребёнка: Vishnevskiy (Ратвенская?) Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
29.03.1853
Сын: Vishnevskiy Федор Степанович
Мать ребёнка: Vishnevskiy (Ратвенская?) Екатерина Антоновна