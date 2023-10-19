Vishnevskiy (Ратвенская?) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vishnevskiy (Ратвенская?) Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1826

Дата смерти

01.10.1868

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1846

Сын: Вишневский Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Vishnevskiy Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
02.07.1847

Дочь: София Степановна

Отец ребёнка: Vishnevskiy Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
29.03.1853

Сын: Vishnevskiy Федор Степанович

Отец ребёнка: Vishnevskiy Степан Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.10.1868
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