Vishnevskiy (Ратвенская?) Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1826
Дата смерти01.10.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1846
Сын: Вишневский Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Vishnevskiy Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
02.07.1847
Дочь: София Степановна
Отец ребёнка: Vishnevskiy Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
29.03.1853
Сын: Vishnevskiy Федор Степанович
Отец ребёнка: Vishnevskiy Степан Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.10.1868