Boutourlin (Savelova) Marfa Timofeevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBoutourlin (Savelova) Marfa Timofeevna

Boutourlin (Savelova) Marfa Timofeevna

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1676

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Савелов Тимофей Петрович

Мать: Савелова (Коноплёва) Евфимия Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутурлин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Golovina (Buturlina) Anna Ivanovna

Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1690

Сын: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович

Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
1692

Сын: Бутурлин Николай Иванович

Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
1695

Сын: Buturlin Sergei Ivanovich

Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
До 1720

Дочь: Урусова (Бутурлина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich

Мы используем куки для улучшения работы сайта.