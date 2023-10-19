Boutourlin (Savelova) Marfa Timofeevna
Место рождения
Дата рождения1676
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Golovina (Buturlina) Anna Ivanovna
Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1690
Сын: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович
Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich
Рождение ребёнка
1692
Сын: Бутурлин Николай Иванович
Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich
Рождение ребёнка
1695
Сын: Buturlin Sergei Ivanovich
Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich
Рождение ребёнка
До 1720
Дочь: Урусова (Бутурлина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Buturlin Ivan Ivanovich