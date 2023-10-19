Савелова (Коноплёва) Евфимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелова (Коноплёва) Евфимия Дмитриевна

Савелова (Коноплёва) Евфимия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.07.1715

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Савёлов Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
1668

Сын: Савелов Тимофей Тимофеевич Тимофеевич

Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
16.01.1672

Сын: Савелов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
1676

Дочь: Boutourlin Marfa Timofeevna

Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1676

Дочь: Мусина-Пушкина Мавра Тимофеевна

Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.07.1715
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close