Савелова (Коноплёва) Евфимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.07.1715
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1660
Сын: Савёлов Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
1668
Сын: Савелов Тимофей Тимофеевич Тимофеевич
Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
16.01.1672
Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
1676
Дочь: Boutourlin Marfa Timofeevna
Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1676
Дочь: Мусина-Пушкина Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Савелов Тимофей Петрович
Можайск, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.07.1715