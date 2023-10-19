Савелов Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1672

Дата смерти

13.07.1737

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1672

Отец: Савелов Тимофей Петрович

Мать: Савелова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Автоном Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.07.1737
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