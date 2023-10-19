Савелов Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1672
Дата смерти13.07.1737
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1672
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.07.1737