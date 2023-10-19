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Савелов Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1632

Дата смерти

15.03.1699

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632

Отец: Савелов Петр Иванович Иванович

Мать: Савелов Ефиминия

Рождение ребёнка
1660

Сын: Савёлов Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1668

Сын: Савелов Тимофей Тимофеевич Тимофеевич

Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.01.1672

Сын: Савелов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1676

Дочь: Boutourlin Marfa Timofeevna

Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1676

Дочь: Мусина-Пушкина Мавра Тимофеевна

Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна

Можайск, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Стольник(1676), думный дворянин(1678), окольничий(1689)
Смерть
15.03.1699
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