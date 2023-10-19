Савелов Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1632
Дата смерти15.03.1699
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632
Отец: Савелов Петр Иванович Иванович
Мать: Савелов Ефиминия
Рождение ребёнка
1660
Сын: Савёлов Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1668
Сын: Савелов Тимофей Тимофеевич Тимофеевич
Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.01.1672
Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1676
Дочь: Boutourlin Marfa Timofeevna
Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1676
Дочь: Мусина-Пушкина Мавра Тимофеевна
Мать ребёнка: Савелова Евфимия Дмитриевна
Можайск, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Стольник(1676), думный дворянин(1678), окольничий(1689)
Смерть
15.03.1699