Савелов (Редькина) Ефиминия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1619
Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1620
Сын: Савелов Иван Петрович (Патриарх Иоаким)
Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович
Рождение ребёнка
Около 1632
Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович