Савелов (Редькина) Ефиминия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов (Редькина) Ефиминия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1619 г.р.
1620 г.р.
Около 1632 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Иван Петрович

Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1619

Сын: Савелов Павел Петрович

Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1620

Сын: Савелов Иван Петрович (Патриарх Иоаким)

Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович

Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Савелов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Савелов Петр Иванович Иванович

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