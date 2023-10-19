Савелов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелов Петр Иванович Иванович

Мать: Савелов Ефиминия

Рождение ребёнка
1603

Сын: Савелов Антон Иванович

Мать ребёнка: Савелова Пелагея Куприяновна Куприяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Савелова Пелагея Куприяновна Куприяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1706
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