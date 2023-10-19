Савелов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савелов Петр Иванович Иванович
Мать: Савелов Ефиминия
Рождение ребёнка
1603
Мать ребёнка: Савелова Пелагея Куприяновна Куприяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глебова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Савелова Пелагея Куприяновна Куприяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1706