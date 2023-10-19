Савелов Петр Иванович Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савелов Иван Софронович (Аксентий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия
Работа или профессия
Неизвестно
Царский кречетник, можайский помещик
Рождение ребёнка
1619
Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия
Рождение ребёнка
06.01.1620
Сын: Савелов Иван Петрович (Патриарх Иоаким)
Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия
Рождение ребёнка
Около 1632
Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия