Савелов Петр Иванович Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов Петр Иванович Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1619 г.р.
1620 г.р.
Около 1632 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелов Иван Софронович (Аксентий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Иван Петрович

Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия

Работа или профессия
Неизвестно
Царский кречетник, можайский помещик
Рождение ребёнка
1619

Сын: Савелов Павел Петрович

Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия

Рождение ребёнка
06.01.1620

Сын: Савелов Иван Петрович (Патриарх Иоаким)

Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия

Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Савелов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Савелов (Редькина) Ефиминия

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