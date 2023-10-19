Савелов Иван Софронович (Аксентий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1616
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелов Петр Иванович Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Сокольник
Смерть
1616