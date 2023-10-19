Савелов Иван Софронович (Аксентий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов Иван Софронович (Аксентий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1616

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Тихон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Петр Иванович Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Сокольник
Смерть
1616
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