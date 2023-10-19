Савелов Иван Петрович (Патриарх Иоаким) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов Иван Петрович (Патриарх Иоаким)

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Место рождения

село Сивково

Дата рождения

06.01.1620

Дата смерти

17.03.1690

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1620

Отец: Савелов Петр Иванович Иванович

Мать: Савелов Ефиминия

село Сивково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелова Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелова Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелова Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелова Евфимия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.03.1690
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Dormition Cathedral
Dormition Cathedral
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