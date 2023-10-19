Савелов Иван Петрович (Патриарх Иоаким)
Место рождениясело Сивково
Дата рождения06.01.1620
Дата смерти17.03.1690
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1620
Отец: Савелов Петр Иванович Иванович
Мать: Савелов Ефиминия
село Сивково
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.03.1690
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Dormition Cathedral
Dormition Cathedral