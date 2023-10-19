Савелов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1619
Дата смерти12.06.1709
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1619
Отец: Савелов Петр Иванович Иванович
Мать: Савелов Ефиминия
Рождение ребёнка
1653
Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1670
Дочь: Чебышева (румянцева) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Думный дворянин, окольничий
Смерть
12.06.1709