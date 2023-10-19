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Савелов Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1619

Дата смерти

12.06.1709

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1619

Отец: Савелов Петр Иванович Иванович

Мать: Савелов Ефиминия

Рождение ребёнка
1653

Сын: Савелов Авдей Павлович

Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Между 1660 и 1670

Дочь: Чебышева (румянцева) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Герасим Павлович

Мать ребёнка: Савелова Мария Кондратьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Думный дворянин, окольничий
Смерть
12.06.1709
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