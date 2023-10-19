Савелов Авдей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов Авдей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1653

Дата смерти

1711

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653

Отец: Савелов Павел Петрович

Мать: Савелова Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Григорий Авдеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1711
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