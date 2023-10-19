Савелов Авдей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1653
Дата смерти1711
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелов Григорий Авдеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1711