Савелова (Озерова) Мария Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.10.1695
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1653
Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1670
Дочь: Чебышева (румянцева) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.10.1695