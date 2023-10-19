Савелова (Озерова) Мария Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова (Озерова) Мария Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.10.1695

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1653

Сын: Савелов Авдей Павлович

Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Между 1660 и 1670

Дочь: Чебышева (румянцева) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Герасим Павлович

Отец ребёнка: Савелов Павел Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.10.1695
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