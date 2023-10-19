Савёлов Афанасий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавёлов Афанасий Тимофеевич

Савёлов Афанасий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Савелов Тимофей Петрович

Мать: Савелова Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Бутурлина Mavra Afanassievna

Мать ребёнка: Савёлова Екатерина Ивановна

Царство Русское
Рождение ребёнка
До 1720

Сын: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Мать ребёнка: Савёлова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савёлова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Савёлова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1733
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close