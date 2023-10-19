Савёлов Афанасий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смерти1733
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Бутурлина Mavra Afanassievna
Мать ребёнка: Савёлова Екатерина Ивановна
Царство Русское
Рождение ребёнка
До 1720
Сын: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Мать ребёнка: Савёлова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савёлова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелов Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Савёлова Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1733