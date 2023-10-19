Бутурлина (Savelova) Mavra Afanassievna
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1698
Дата смерти09.06.1771
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1725
Сын: Бутурлин Николай Петрович
Отец ребёнка: Бутурлин Пётр Фёдорович
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1730
Сын: Бутурлин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Бутурлин Пётр Фёдорович
Российская Империя
Рождение ребёнка
28.02.1740
Сын: Bariatinsky Ivan Sergeevich
Отец ребёнка: Bariatinsky Sergei Ivanovich
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1742
Сын: Prince Baryatinsky Fyodor Sergeevich
Отец ребёнка: Bariatinsky Sergei Ivanovich
Смерть
09.06.1771
Российская Империя
Российская Империя