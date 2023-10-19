Бутурлина (Savelova) Mavra Afanassievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлина (Savelova) Mavra Afanassievna

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1698

Дата смерти

09.06.1771

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Савёлов Афанасий Тимофеевич

Мать: Савёлова Екатерина Ивановна

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1725

Сын: Бутурлин Николай Петрович

Отец ребёнка: Бутурлин Пётр Фёдорович

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1730

Сын: Бутурлин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Бутурлин Пётр Фёдорович

Российская Империя
Рождение ребёнка
28.02.1740

Сын: Bariatinsky Ivan Sergeevich

Отец ребёнка: Bariatinsky Sergei Ivanovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1742

Сын: Prince Baryatinsky Fyodor Sergeevich

Отец ребёнка: Bariatinsky Sergei Ivanovich

Смерть
09.06.1771
Российская Империя
Российская Империя
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