Bariatinsky Ivan Sergeevich
Место рождения
Дата рождения28.02.1740
Дата смерти22.12.1811
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1740
Бракосочетание
1767
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
17.10.1772
Сын: Bariatinsky Ivan Ivanovich
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1774
Дочь: Tolstaya Anna Ivanovna
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1795
Сын: Бибитинский Василий Иванович
Мать ребёнка: Bariatinsky Anastasia
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Грудева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Bariatinsky Anastasia
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Бантыш-Каменская Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Bariatinsky Anastasia
Работа или профессия
Неизвестно
ген.-поручик, russischer Botschafter in Frankreich
Смерть
22.12.1811
Похороны
Неизвестно
Intercession (Pokrovsky) Monastery
Intercession (Pokrovsky) Monastery