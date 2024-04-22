Bariatinsky Ivan Sergeevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bariatinsky Ivan Sergeevich

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.02.1740

Дата смерти

22.12.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1740

Отец: Bariatinsky Sergei Ivanovich

Мать: Бутурлина Mavra Afanassievna

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1767

Жена: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
17.10.1772

Сын: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1774

Дочь: Tolstaya Anna Ivanovna

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1795

Сын: Бибитинский Василий Иванович

Мать ребёнка: Bariatinsky Anastasia

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Грудева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Bariatinsky Anastasia

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Бантыш-Каменская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Bariatinsky Anastasia

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ген.-поручик, russischer Botschafter in Frankreich
Смерть
22.12.1811
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Intercession (Pokrovsky) Monastery
Intercession (Pokrovsky) Monastery
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