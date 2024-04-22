Tolstaya (Princess Bariatinsky) Anna Ivanovna
Место рождения
Дата рождения05.12.1774
Дата смерти12.04.1825
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1774
Отец: Bariatinsky Ivan Sergeevich
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Lubomirska Katarzyna
Отец ребёнка: Count Tolstoy Nikolay Alexandrovich
Рождение ребёнка
21.09.1793
Сын: Граф Толстой Александр Николаевич
Отец ребёнка: Count Tolstoy Nikolay Alexandrovich
Рождение ребёнка
20.03.1803
Сын: Толстой Эммануил Николаевич
Отец ребёнка: Count Tolstoy Nikolay Alexandrovich
Смерть
12.04.1825
Похороны
После 24.04.1825