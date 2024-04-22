Tolstaya (Princess Bariatinsky) Anna Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tolstaya (Princess Bariatinsky) Anna Ivanovna

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.12.1774

Дата смерти

12.04.1825

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1774

Отец: Bariatinsky Ivan Sergeevich

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Lubomirska Katarzyna

Отец ребёнка: Count Tolstoy Nikolay Alexandrovich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.09.1793

Сын: Граф Толстой Александр Николаевич

Отец ребёнка: Count Tolstoy Nikolay Alexandrovich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1803

Сын: Толстой Эммануил Николаевич

Отец ребёнка: Count Tolstoy Nikolay Alexandrovich

Смерть
12.04.1825
Похороны
После 24.04.1825
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