Count Tolstoy Nikolay Alexandrovich
Место рождения
Дата рождения09.02.1765
Дата смерти09.12.1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1765
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Lubomirska Katarzyna
Мать ребёнка: Tolstaya Anna Ivanovna
Рождение ребёнка
21.09.1793
Сын: Граф Толстой Александр Николаевич
Мать ребёнка: Tolstaya Anna Ivanovna
Рождение ребёнка
20.03.1803
Сын: Толстой Эммануил Николаевич
Мать ребёнка: Tolstaya Anna Ivanovna
Работа или профессия
Неизвестно
обер-гофмаршал
Смерть
09.12.1816
Похороны
Неизвестно
Lazarev\'s church
Lazarev\'s church