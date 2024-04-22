Count Tolstoy Nikolay Alexandrovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиCount Tolstoy Nikolay Alexandrovich

Count Tolstoy Nikolay Alexandrovich

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.02.1765

Дата смерти

09.12.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Lubomirska Katarzyna

Мать ребёнка: Tolstaya Anna Ivanovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.09.1793

Сын: Граф Толстой Александр Николаевич

Мать ребёнка: Tolstaya Anna Ivanovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1803

Сын: Толстой Эммануил Николаевич

Мать ребёнка: Tolstaya Anna Ivanovna

Работа или профессия
Неизвестно
обер-гофмаршал
Смерть
09.12.1816
Похороны
Неизвестно
Lazarev\'s church
Lazarev\'s church
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close