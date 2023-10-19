Bariatinsky (Bibikova) Anastasia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Бибитинский Василий Иванович
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Sergeevich
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Грудева (Бибитинская) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Sergeevich
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Бантыш-Каменская (Бибитинская) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Sergeevich