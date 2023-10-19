Bariatinsky (Bibikova) Anastasia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bariatinsky (Bibikova) Anastasia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Бибитинский Василий Иванович

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Sergeevich

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Грудева (Бибитинская) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Sergeevich

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Бантыш-Каменская (Бибитинская) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Sergeevich

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