Bariatinsky Sergei Ivanovich
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1708
Дата смерти26.04.1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1740
Сын: Bariatinsky Ivan Sergeevich
Мать ребёнка: Бутурлина Mavra Afanassievna
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1742
Сын: Prince Baryatinsky Fyodor Sergeevich
Мать ребёнка: Бутурлина Mavra Afanassievna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.04.1746
Российская Империя
Российская Империя