Bariatinsky Sergei Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bariatinsky Sergei Ivanovich

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1708

Дата смерти

26.04.1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
28.02.1740

Сын: Bariatinsky Ivan Sergeevich

Мать ребёнка: Бутурлина Mavra Afanassievna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1742

Сын: Prince Baryatinsky Fyodor Sergeevich

Мать ребёнка: Бутурлина Mavra Afanassievna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.04.1746
Российская Империя
Российская Империя
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