Савёлова (Вельяминова-Зернова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савёлова (Вельяминова-Зернова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савёлов Афанасий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Савёлов Афанасий Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1698

Дочь: Бутурлина (Savelova) Mavra Afanassievna

Отец ребёнка: Савёлов Афанасий Тимофеевич

Рождение ребёнка
До 1720

Сын: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Отец ребёнка: Савёлов Афанасий Тимофеевич

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