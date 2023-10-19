Савёлова (Вельяминова-Зернова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савёлов Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Савёлов Афанасий Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Бутурлина (Savelova) Mavra Afanassievna
Отец ребёнка: Савёлов Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
До 1720
Сын: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Отец ребёнка: Савёлов Афанасий Тимофеевич