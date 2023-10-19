Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1720
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Сын: Савелов Александр Автономович
Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна
Рождение ребёнка
1723
Рождение ребёнка
1730
Дочь: (Савелова) Анастасия Автономовна
Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна
Рождение ребёнка
1735
Рождение ребёнка
1739
Сын: Савелов Василий Автономович
Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Савелов Афанасий Автономович
Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Савелова) Елизавета Автономовна
Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна