Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1720

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720

Отец: Савёлов Афанасий Тимофеевич

Мать: Савёлова (Вельяминова-Зернова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720

Сын: Савелов Александр Автономович

Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Савелов Петр Автономович Автономович

Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: (Савелова) Анастасия Автономовна

Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Савелова (Савелова) Екатерина Автономовна

Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Савелов Василий Автономович

Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Савелов Афанасий Автономович

Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Савелова) Елизавета Автономовна

Мать ребёнка: Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна

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