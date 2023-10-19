Савелов Александр Автономович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти09.05.1774
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
06.11.1755
Сын: Савелов Иван Александрович
Мать ребёнка: Савелова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Вердеревская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Савелова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Савелов Александр Александрович Александрович
Мать ребёнка: Савелова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савелова Прасковья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан Л.Гв.Измайловского полка
Смерть
09.05.1774