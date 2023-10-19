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Савелов Александр Автономович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

09.05.1774

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Мать: Савелова Софья Михайловна Михайловна

Рождение ребёнка
06.11.1755

Сын: Савелов Иван Александрович

Мать ребёнка: Савелова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Вердеревская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Савелова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Савелов Александр Александрович Александрович

Мать ребёнка: Савелова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелова Прасковья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан Л.Гв.Измайловского полка
Смерть
09.05.1774
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