Савелов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1755
Дата смерти29.01.1826
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1755
Рождение ребёнка
29.11.1801
Мать ребёнка: Савелова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненюкова Наталья Ивановна Ивановна
Мать ребёнка: Савелова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савелова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савелова Екатерина Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.01.1826