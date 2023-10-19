Савелов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1755

Дата смерти

29.01.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1755

Отец: Савелов Александр Автономович

Мать: Савелова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
29.11.1801

Сын: Савелов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Савелова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненюкова Наталья Ивановна Ивановна

Мать ребёнка: Савелова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савелова Екатерина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.01.1826
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