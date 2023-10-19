Савелова (Татин де ла Гилле) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова (Татин де ла Гилле) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1801 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненюкова (Савелова) Наталья Ивановна Ивановна

Отец ребёнка: Савелов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савелов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савелов Иван Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1801

Сын: Савелов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Савелов Иван Александрович

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