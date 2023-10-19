Савелова (Татин де ла Гилле) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненюкова (Савелова) Наталья Ивановна Ивановна
Отец ребёнка: Савелов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савелов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савелов Иван Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1801
Отец ребёнка: Савелов Иван Александрович