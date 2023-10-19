Ненюкова (Савелова) Наталья Ивановна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненюкова (Савелова) Наталья Ивановна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелов Иван Александрович

Мать: Савелова (Татин де ла Гилле) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ненюков Иван Артемьевич Артемьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1835

Сын: Ненюков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ненюков Иван Артемьевич Артемьевич

Рождение ребёнка
15.01.1839

Сын: Ненюков Василий Иванович

Отец ребёнка: Ненюков Иван Артемьевич Артемьевич

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