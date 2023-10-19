Ненюкова (Савелова) Наталья Ивановна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ненюков Иван Артемьевич Артемьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1835
Отец ребёнка: Ненюков Иван Артемьевич Артемьевич
Рождение ребёнка
15.01.1839
Отец ребёнка: Ненюков Иван Артемьевич Артемьевич