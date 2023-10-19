Ненюков Иван Артемьевич Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1835
Мать ребёнка: Ненюкова Наталья Ивановна Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1839
Мать ребёнка: Ненюкова Наталья Ивановна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ненюкова Наталья Ивановна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
капитан