Ненюков Иван Артемьевич Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненюков Иван Артемьевич Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1835 г.р.
1839 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1835

Сын: Ненюков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ненюкова Наталья Ивановна Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1839

Сын: Ненюков Василий Иванович

Мать ребёнка: Ненюкова Наталья Ивановна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ненюкова Наталья Ивановна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан
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