Савелова (Селиванова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелова (Селиванова) Прасковья Михайловна

Савелова (Селиванова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савелов Александр Автономович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1755

Сын: Савелов Иван Александрович

Отец ребёнка: Савелов Александр Автономович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Савелов Александр Александрович Александрович

Отец ребёнка: Савелов Александр Автономович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.