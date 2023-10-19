Савелова (Селиванова) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савелов Александр Автономович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1755
Сын: Савелов Иван Александрович
Отец ребёнка: Савелов Александр Автономович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Савелов Александр Александрович Александрович
Отец ребёнка: Савелов Александр Автономович