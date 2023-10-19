Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Сын: Савелов Александр Автономович
Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Сын: Савелов Петр Автономович Автономович
Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Дочь: (Савелова) Анастасия Автономовна
Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Дочь: Савелова (Савелова) Екатерина Автономовна
Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Сын: Савелов Василий Автономович
Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Сын: Савелов Афанасий Автономович
Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич
Дочь: (Савелова) Елизавета Автономовна
Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич