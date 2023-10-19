Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова (Львова) Софья Михайловна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720

Сын: Савелов Александр Автономович

Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Савелов Петр Автономович Автономович

Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Рождение ребёнка
1730

Дочь: (Савелова) Анастасия Автономовна

Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Савелова (Савелова) Екатерина Автономовна

Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Савелов Василий Автономович

Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Савелов Афанасий Автономович

Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Савелова) Елизавета Автономовна

Отец ребёнка: Савелов Автоном Афанасьевич Афанасьевич

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