Бутурлин Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1725
Сын: Бутурлин Николай Петрович
Мать ребёнка: Бутурлина (Savelova) Mavra Afanassievna
Рождение ребёнка
После 1730
Сын: Бутурлин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Бутурлина (Savelova) Mavra Afanassievna