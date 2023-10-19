Бутурлин Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлин Пётр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1725

Сын: Бутурлин Николай Петрович

Мать ребёнка: Бутурлина (Savelova) Mavra Afanassievna

Рождение ребёнка
После 1730

Сын: Бутурлин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Бутурлина (Savelova) Mavra Afanassievna

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