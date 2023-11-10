Мусина-Пушкина (Савёлова) Мавра Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1676
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Рождение ребёнка
1698
Сын: Musin-Pushkin Platon Ivanovitch
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich
Рождение ребёнка
1700
Сын: Musin-Pushkin Apolloss Ivanovitch
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Голицына Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клеопатра Ивановна
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин-Пушкин Alexandre Ivanovitch
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Musin-Pushkin Epaphrodite Ivanovitch
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich
Работа или профессия
Неизвестно