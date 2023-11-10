Мусина-Пушкина (Савёлова) Мавра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина-Пушкина (Савёлова) Мавра Тимофеевна

Место рождения

Можайск, Можайский, Московская область

Дата рождения

1676

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Савелов Тимофей Петрович

Мать: Савелова Евфимия Дмитриевна

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Musin-Pushkin Platon Ivanovitch

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich

Рождение ребёнка
1700

Сын: Musin-Pushkin Apolloss Ivanovitch

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Голицына Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клеопатра Ивановна

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин-Пушкин Alexandre Ivanovitch

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Musin-Pushkin Epaphrodite Ivanovitch

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich

Работа или профессия
Неизвестно
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