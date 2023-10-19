Musin-Pushkin Epaphrodite Ivanovitch
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.10.1733
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Гр. Мусина-Пушкина Елена Эпафродитовна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Федолея Юрьевна
Рождение ребёнка
21.10.1725
Дочь: Маслова Екатерина Эпафродитовна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Федолея Юрьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гр. Мусин-Пушкин Алексей Епафродитович
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Федолея Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Граф Мусин-Пушкин Аполлос Епафродитович
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Федолея Юрьевна
Смерть
16.10.1733