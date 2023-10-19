Musin-Pushkin Epaphrodite Ivanovitch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Musin-Pushkin Epaphrodite Ivanovitch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.10.1733

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich

Мать: Мусина-Пушкина Мавра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Гр. Мусина-Пушкина Елена Эпафродитовна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Федолея Юрьевна

Рождение ребёнка
21.10.1725

Дочь: Маслова Екатерина Эпафродитовна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Федолея Юрьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гр. Мусин-Пушкин Алексей Епафродитович

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Федолея Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Граф Мусин-Пушкин Аполлос Епафродитович

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Федолея Юрьевна

Смерть
16.10.1733
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