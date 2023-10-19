Musin-Pushkin Platon Ivanovitch
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Долгорукова Пульхерия Платоновна
Мать ребёнка: Графиня Мусина-Пушкина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Мусина-Пушкина Мелитина Платоновна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Musin-Pushkin Valentin Platonovitch
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Графиня Головина Клеопатра Платоновна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Марфа Петровна
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Марфа Петровна
Смерть
1743