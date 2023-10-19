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Musin-Pushkin Platon Ivanovitch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Musin-Pushkin Ivan Alekseevich

Мать: Мусина-Пушкина Мавра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Долгорукова Пульхерия Платоновна

Мать ребёнка: Графиня Мусина-Пушкина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Мусина-Пушкина Мелитина Платоновна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Musin-Pushkin Valentin Platonovitch

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Графиня Головина Клеопатра Платоновна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Марфа Петровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина Марфа Петровна

Смерть
1743
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